Milano | Scala | Riccardo Chailly confermato direttore fino al 2025

Riccardo Chailly resterà direttore musicale della Scala fino al 2025. Il sovrintendente della Scala Dominique Meyer lo ha annunciato oggi ai membri del cda. Il suo contratto era in scadenza a inizio 2022. Si tratta quindi di una conferma per tre anni con la possibilità di una ulteriore proroga. Nel 2019 il bilancio della Scala, che dal 2006 è in pareggio, è stato di 133 milioni di euro, cifra ridimensionata causa Covid a 86,3 milioni.