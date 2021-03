Massafra | sgozza moglie e suocera | ora è caccia all' uomo 61enne Le

(Di lunedì 15 marzo 2021) Due donne sono state trovate morte in una pozza di sangue, all'interno di un appartamento in via Da Vinci, nel rione S. Francesco, nella zona nord dinel Tarantino. Secondo quanto si apprende ...

Due donne sono state trovate morte in una pozza di sangue, all'interno di un appartamento in via Da Vinci, nel rione S. Francesco, nella zona nord dinel Tarantino. Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, è caccia al marito 61enne di una delle due vittime, moglie e suocera del presunto killer rispettivamente di 65 anni e di 91 ...Due donne sono state uccise a Massafra, comune nel Tarantino. Il duplice omicidio, avvenuto intorno alle 18 in un appartamento in via Da Vinci, sarebbe stato commesso dal un uomo che avrebbe ucciso ...TARANTO - Le prime reazioni dei vicini alla tragedia che ha colpito Massafra nel pomeriggio: è ancora caccia al presunto killer. Massafra, sgozza moglie e suocera con un arnese da lavoro, poi fugge vi ...