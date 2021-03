Manifesto ControVento | le regole non sono scritte per gli amici

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il 10 marzo abbiamo presentato “: principi e valori del modello Rousseau”. Unche definisce con trasparenza lo spazio di azione attraverso il quale poter esercitare pienamente quel ruolo di garanzia della partecipazione attiva dei cittadini al centro del modello di democrazia digitale rappresentato dall’ecosistema Rousseau. Dieci principi e un undicesimo che apre la discussione con i cittadini, come nello spirito di Rousseau. Di seguito trovate riportato il secondo principio “Lenonper gli”. QUI potete invece leggere e scaricare ilcompleto e inviarci i vostri suggerimenti. I principi di una comunitàtradotti in ...

Criticità amplificate dalle mosse politiche di Davide Casaleggio , presidente dell'Associazione Rousseau, che, dopo la presentazione del, sembra voler remare sempre più in una ...Annalisa Cuzzocrea per 'la Repubblica' roberta lombardi a otto e mezzo 'Abbiamo dimostrato che quando si lavora sulle cose che uniscono e non sulle differenze, che permangono, le cose si fanno e pure ...Sono solo 90, 52 deputati e 38 senatori, i parlamentari del Movimento "in regola" con le cosiddette "restituzioni" di quota delle loro indennità che includono anche il contributo di 300 euro per la pi ...Beppe Grillo ha ripreso il timone del M5S e, ora, è lui a indicare la strada: alleanza col Pd, Conte leader e nessuno più in tivù ...