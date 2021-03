Luna Rossa in svantaggio: 5 a 3 per New Zealand (Di lunedì 15 marzo 2021) Nottata no per Luna Rossa: cinque a tre per New Zealand. Eppure il punteggio non è così spietato come potrebbe sembrare perché le emozioni sono cresciute con l’avvicinarsi del momento della verità e la notte trascorsa ne ha regalate in abbondanza, con molti colpi di scena. Non c’è nulla di scontato, perché queste barche possono essere piuma e volare sull’acqua, ma anche piombo e piantarsi: come è successo nella seconda regata di giornata, prima a New Zealand e poi anche a Luna Rossa, scese dai foil con il calare del vento. Un vantaggio abissale della barca italiana, si è trasformato presto in un ritardo divenuto purtroppo incolmabile, perché mentre Luna Rossa cercava di rialzarsi, Team New Zealand lo aveva già fatto e tagliava il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Nottata no per: cinque a tre per New. Eppure il punteggio non è così spietato come potrebbe sembrare perché le emozioni sono cresciute con l’avvicinarsi del momento della verità e la notte trascorsa ne ha regalate in abbondanza, con molti colpi di scena. Non c’è nulla di scontato, perché queste barche possono essere piuma e volare sull’acqua, ma anche piombo e piantarsi: come è successo nella seconda regata di giornata, prima a Newe poi anche a, scese dai foil con il calare del vento. Un vantaggio abissale della barca italiana, si è trasformato presto in un ritardo divenuto purtroppo incolmabile, perché mentrecercava di rialzarsi, Team Newlo aveva già fatto e tagliava il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - angiuoniluigi : RT @fanpage: #LunaRossa perde due regate, la fuga di New Zealand - antoninobill : New Zealand vince gare 7 e 8 vantaggio 5-3 su Luna Rossa -