Ludovica Bizzaglia | chi è l’ex fidanzata di Awed

Ludovica Bizzaglia è una delle attrici più amate della nuova stagione, ha esordito sul piccolo schermo all'età di 12 anni. Grande talento e una bellezza incredibile, i suoi lunghi capelli rossi e lo sguardo dolce hanno conquistato proprio tutti. Classe 1996 Ludovica Bizzaglia, è nata il 23 maggio a Roma sotto il segno dei Gemelli e fin da giovanissima ha iniziato ad appassionarsi al mondo della recitazione. Ha sol 7 anni quando ha iniziato a frequentare il teatro. Poco dopo la ragazza si è iscritta a un'agenzia e così ha avuto modo di iniziare la sua carriera da attrice. Ludovica ha solo 12 anni quando ottiene il ruolo di Giulietta, una delle protagonista della sit com Appuntamento al tubo. Nel 2009 ottiene il primo ruolo importante sul set di Amore 14, il film di Federico Moccia. Il boom arriva ...

BebaPorcaro : Un po’ come Zenghin è CristianoPiccirillo, non so se lo conoscete, era fidanzato con Ludovica Bizzaglia e ogni volt… - succub0 : io che non riesco a distinguere Noemi da Annalisa e Ludovica Bizzaglia: - Ggmar00 : RT @estreghetto: credo di aver una certa calamita per le donne con i capelli rossi non è possibile che io abbia una crush per annalisa, noe… - REDSPOETRY : cioè mi state dicendo che io ho scambiato noemi in quell'abito argentato per ludovica bizzaglia ed ero pure convinta - LimonisignorAA : RT @estreghetto: credo di aver una certa calamita per le donne con i capelli rossi non è possibile che io abbia una crush per annalisa, noe… -