Lo ius soli scuote il Pd e mette in crisi la destra. Parla Moual (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è un caso, probabilmente, che il neo segretario del Pd Enrico Letta, durante il suo discorso, abbia Parlato di giovani, welfare, denatalità e ius soli nello stesso frangente. Soprattutto sull’ultima questione, in ordine alla concessione della cittadinanza, è divampata la polemica. Non è certo una novità che lo ius soli sia un tema divisivo. Resta da capire, comunque, se l’attuale esecutivo riuscirà ad accollarsi gli auspici dei dem. La giornalista Karima Moual, esperta di tematiche legate all’immigrazione sul punto ammette che “la strada da compiere è ancora molto lunga”. Tuttavia “è stato un passaggio molto importante del discorso di Enrico Letta”. “La legge sulla cittadinanza – dice Moual – è un tema divisivo da anni, anche se man mano si è arrivati a proposte di legge che sono ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è un caso, probabilmente, che il neo segretario del Pd Enrico Letta, durante il suo discorso, abbiato di giovani, welfare, denatalità e iusnello stesso frangente. Soprattutto sull’ultima questione, in ordine alla concessione della cittadinanza, è divampata la polemica. Non è certo una novità che lo iussia un tema divisivo. Resta da capire, comunque, se l’attuale esecutivo riuscirà ad accollarsi gli auspici dei dem. La giornalista Karima, esperta di tematiche legate all’immigrazione sul punto amche “la strada da compiere è ancora molto lunga”. Tuttavia “è stato un passaggio molto importante del discorso di Enrico Letta”. “La legge sulla cittadinanza – dice– è un tema divisivo da anni, anche se man mano si è arrivati a proposte di legge che sono ...

lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - FrancescoLollo1 : La prima proposta di #LettaSegretario per aiutare gli italiani è lo IUS SOLI per gli immigrati. Delle volte è megli… - matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - HernaniSouza : RT @matteosalvinimi: Ricordo al distratto 'parigino' segretario del PD che l'Italia è il Paese che in Europa concede più cittadinanze, a no… - Lucia25443382 : RT @AlessandraOdri: Il PD è composto da persone totalmente avulse dalla realtà e lontane dall'interesse degli italiani. In un periodo di gr… -