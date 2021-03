L’enorme falla di Whatsapp | il cambio di telefono diventa un problema

Leggi su kronic

(Di lunedì 15 marzo 2021)è una delle app più utilizzate al mondo ma nasconde molte insidie, tra cui quella inerente aldi(web source)L’app di messaggistica istantaneamette in comunicazione milioni di utenti ogni ora. Creata nel 2009 in poco tempo èta un must have di tutti i cellulari. Proprietario dell’applicazione è Facebook Inc. che si riconosce nella figura di Mark Zuckerberg. Ultimamente ha fatto discutere la nuova clausola per il trattamento dei dati personali degli utenti. Per questo motivo alcuni hanno deciso di virare su Telegram che permette più trasparenza. In aggiunta, esiste anche una versione web che consente di messaggiare dal proprio computer fisso o mobile. Backup: come funziona su Android Logo ...