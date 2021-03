Le proposte di Enrico Letta che fanno discutere (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non sono qui per guidarvi alla sconfitta”. Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd. Si candida a plasmare un “nuovo partito” non votato solo al potere, che dia spazio alle donne, piaccia ai giovani. E che vinca. Sulle orme dell’Ulivo di Prodi, con una coalizione di centrosinistra “espansa” da Roberto Speranza a Matteo Renzi, pronta ad allearsi con “il M5s di Giuseppe Conte”. Letta archivia la proposta zingarettiana del proporzionale e prova a rilanciare il Mattarellum. L’orizzonte è il 2023: battere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Come? Giovanna Vitale su Repubblica elenca le proposte del neo segretario: Ma in primo piano oltre alle parole d’ordine («Dobbiamo mettere insieme l’anima e il cacciavite», «Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo Pd»), ci sono gli obiettivi: le donne e la parità di genere ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non sono qui per guidarvi alla sconfitta”.è il nuovo segretario del Pd. Si candida a plasmare un “nuovo partito” non votato solo al potere, che dia spazio alle donne, piaccia ai giovani. E che vinca. Sulle orme dell’Ulivo di Prodi, con una coalizione di centrosinistra “espansa” da Roberto Speranza a Matteo Renzi, pronta ad allearsi con “il M5s di Giuseppe Conte”.archivia la proposta zingarettiana del proporzionale e prova a rilanciare il Mattarellum. L’orizzonte è il 2023: battere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Come? Giovanna Vitale su Repubblica elenca ledel neo segretario: Ma in primo piano oltre alle parole d’ordine («Dobbiamo mettere insieme l’anima e il cacciavite», «Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo Pd»), ci sono gli obiettivi: le donne e la parità di genere ...

Advertising

FrescoPpt : @EnricoLetta @fabfazio Bravo Enrico. Che non sia una comparsata isolata quella di oggi, bisogna cominciare a bombar… - MastioMaria : @marianna_eg @salvinimi Deve essere meno restrittiva degli altri paesi, aspettiamo Le proposte di Enrico Letta in materia. - PieraBelfanti : @Sparpagli Non credo che lei abbia ascoltato il discorso di Enrico #Letta altrimenti non direbbe questo. Lei ha par… - heyjude_90 : Ecco tutto ciò che penso delle proposte di Enrico Letta: Fine - Lawrence5688 : @MercurioPsi @EnricoStefano @carlabrandolini @mcacciaglia64 @Roma Voglio dire, noi cittadini lanciamo proposte, ma… -