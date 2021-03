"In Italia circa 65mila casi di tromboembolismo polmonare all'anno. Non c'è incremento" (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati di tromboembolismo polmonare - la tipologia di trombosi di cui si sta parlando in questi giorni in riferimento al vaccino AstraZeneca - in Italia oscillano sui 71 e i 117 casi su 100mila abitanti all’anno: circa 65mila totali. I casi che sono stati riferiti al vaccino AstraZeneca per la verifica di una possibile correlazione – di cui non è ancora nota l’esatta natura del possibile evento trombotico – sono riconosciuti dall’Ema come 30 su 5 milioni di vaccinazioni: 0,6 casi su 100mila abitanti. “Sono incidenze più basse di quelle attese nella popolazione generale” dice il professor Paolo Gresele, presidente della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, commentando il dato con Huffpost. “A ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati di- la tipologia di trombosi di cui si sta parlando in questi giorni in riferimento al vaccino AstraZeneca - inoscillano sui 71 e i 117su 100mila abitanti all’totali. Iche sono stati riferiti al vaccino AstraZeneca per la verifica di una possibile correlazione – di cui non è ancora nota l’esatta natura del possibile evento trombotico – sono riconosciuti dall’Ema come 30 su 5 milioni di vaccinazioni: 0,6su 100mila abitanti. “Sono incidenze più basse di quelle attese nella popolazione generale” dice il professor Paolo Gresele, presidente della Societàna per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, commentando il dato con Huffpost. “A ...

