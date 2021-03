In arrivo un’onda di sfratti per i ristoratori in affitto. Bianchini: «Lo Stato intervenga subito» (Di lunedì 15 marzo 2021) Allarme sfratti per i ristoratori. Oltre al danno la beffa. “Nessuno ne parla. Ma i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola, non proprietari delle mura, stanno attraversando delle enormi difficoltà. Per usare un eufemismo. Pur non incassando nulla, o quasi nulla, devono comunque pagare l’affitto“. La denuncia è di Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. Che da mesi è in prima linea per scongiurare il peggio. La messa in ginocchio del settore della ristorazione, fermo praticamente da un anno. Salvo saltuarie aperture. Bianchini: in arrivo una valanga di sfratti ai ristoratori “Per i locali dei centri storici poi il problema è ancora maggiore, assodata l’attuale inesistenza dei flussi turistici, oltre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Allarmeper i. Oltre al danno la beffa. “Nessuno ne parla. Ma i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola, non proprietari delle mura, stanno attraversando delle enormi difficoltà. Per usare un eufemismo. Pur non incassando nulla, o quasi nulla, devono comunque pagare l’“. La denuncia è di Paolo, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. Che da mesi è in prima linea per scongiurare il peggio. La messa in ginocchio del settore della ristorazione, fermo praticamente da un anno. Salvo saltuarie aperture.: inuna valanga diai“Per i locali dei centri storici poi il problema è ancora maggiore, assodata l’attuale inesistenza dei flussi turistici, oltre ...

