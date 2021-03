Fisco | CNPR | “Stop agli Isa per l’anno 2020”

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Rivedere l’applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità perè una batta storica del Movimento 5 stelle che, alla luce dell’emergenza pandemica, è diventata una vera e propria esigenza sentita da molti professionisti. Mi auguro che questa nuova maggioranza di governo, più solida e compatta della precedente, proceda speditamente verso la scelta della disapplicazione temporanea. È la sfida che lanciamo a tutte le forze politiche”. Queste le parole della deputata del M5s Vita Martinciglio, nel corso del dibattito che ha animato il webinar “I provvedimenti del governo Draghi per imprese e professioni” organizzato dalla Cassa nazionale di Previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Puca. Sfida raccolta dal parlamentare di Fratelli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco CNPR

QuiFinanza

"Sarebbe oggettivamente una mossa di buon senso " ha, infine, affermato Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della" provvedere per l'anno 2020 alla disapplicazione degli Isa per ...A fronte della convergenza bipartisan su una mitigazione del ISA emersa nel confronto, Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione dellaha quindi rivolto ai parlamentari presenti - nel loro ...A fronte della convergenza bipartisan su una mitigazione del ISA emersa nel confronto, Paolo Longoni, consigliere d’amministrazione della Cnpr ha quindi rivolto ai parlamentari presenti – nel loro ...(Teleborsa) – “Rivedere l’applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità per l’anno 2020 è una battaglia storica del Movimento 5 stelle che, alla luce ...