Dire “Salvini è sciacallo” non è reato: Ilaria Cucchi archiviata (Di lunedì 15 marzo 2021) Vi ricordate quando Ilaria Cucchi disse di Salvini “Parla sotto effetto del Mojito, è uno sciacallo”? Il leader della Lega querelò la sorella di Stefano. Ma il Tribunale di Milano ha dato torto al “Capitano”. Ilaria Cucchi pronunciò quelle parole su Radio Rai, a “Lavori in corso”: “Matteo Salvini fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo ma lui è uno sciacallo di basso livello sulla morte di mio fratello e sulla nostra storia. Arriva al punto di parlare ancora di droga nel momento in cui sono state emesse sentenze di condanna per omicidio… Ma che ci vuole Dire che i drogati devono essere uccisi? Secondo me lui è completamente fuori dal mondo… Mio fratello non è morto perché drogato, è chiaro a tutti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Vi ricordate quandodisse di“Parla sotto effetto del Mojito, è uno”? Il leader della Lega querelò la sorella di Stefano. Ma il Tribunale di Milano ha dato torto al “Capitano”.pronunciò quelle parole su Radio Rai, a “Lavori in corso”: “Matteofa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo ma lui è unodi basso livello sulla morte di mio fratello e sulla nostra storia. Arriva al punto di parlare ancora di droga nel momento in cui sono state emesse sentenze di condanna per omicidio… Ma che ci vuoleche i drogati devono essere uccisi? Secondo me lui è completamente fuori dal mondo… Mio fratello non è morto perché drogato, è chiaro a tutti ...

