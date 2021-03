Classifica Tirreno-Adriatico | sesta tappa | Tadej Pogacar ad un passo dal Tridente Van Aert deve recuperare 1’15”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tutto invariato ingenerale al termine delladella2021 che ha premiato i fuggitivi del giorno, e in particolar modo il danese Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), trionfatore sul traguardo di Lido di Fermo. Domani calerà il sipario sulla 56esima Corsa dei due Mari, che terminerà con la classica cronometro di San Benedetto del Tronto. Al momento la maglia azzurra(UAE Team Emirates) conserva” di vantaggio su Wout van(Jumbo-Visma). Quest’ultimo potrebbe rosicchiare qualche secondo al vincitore del Tour 2020, ma non dovrebbe impensierirlo più di tanto viste le ottime abilità a cronometro del giovane sloveno che si trova a pochi passi dalla conquista del ...

Il verdetto finale comunque non mette in discussione la classifica finale della Tirreno adriatico 2021 che vede ancora leader della generale Tadej Pogacar, seguito a un minuto e 15 da Van Aett, con ... Tutto invariato in classifica generale al termine della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2021 che ha premiato i fuggitivi del giorno, e in particolar modo il danese Mads Würtz Schmidt (Israel Start ... Diretta Tirreno Adriatico 2021 streaming video Rai 6^ tappa oggi lunedì 15 marzo: orario e percorso della Castelraimondo-Lido di Fermo di 169 km.