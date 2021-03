Calcio | Milan ko col Napoli | Inter verso lo scudetto America’s Cup | ora Luna Rossa deve inseguire

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la sconfitta del, espugnato per 1-0 a San Siro dall’altalenantedi Rino Gattuso, per l’è fuga. La capolista è a +9 punti sui cugini rossoneri e a +10 punti sulla terza in classifica: la Juventus di Cristiano Ronaldo. I rossoneri vanno ko nel posticipo della 27ª giornata. Il big match viene deciso dal gol di Politano, che al 49? va a segno con un diagonale “sporco” di destro dopo una rapida ripartenza dei partenopei. Ilreagisce e spreca più di un’occasione: Leao, in particolare, ha a disposizione un pallone d’oro a metà ripresa ma davanti ad Ospina non trova il tempo per la battuta.in corsa Champions Nel finale i rossoneri reclamano un rigore per un contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez, che va a terra sull’vento ...

Immaginiamo il nervosismo per aver perso una partita contro una diretta concorrente per la Champions, e anche per le decisioni dell'arbitro Pasqua, mal digerite dal Milan. Il successo al Meazza contro il Milan ha riportato gli azzurri in piena corsa per la Champions. Merito del recupero di giocatori importanti e della ...