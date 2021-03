Bergamo, 129 alloggi messi a bando: come partecipare (Di lunedì 15 marzo 2021) Fino a venerdì 30 aprile (ore 23.59), è possibile fare domanda per l’assegnazione di un alloggio pubblico tra quelli messi a disposizione da Aler e da alcuni Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo. Si tratta di 129 alloggi di cui 35 del Comune di Bergamo, 89 di Aler a Bergamo, 3 di Aler a Torre Boldone e 2 del Comune di Gorle. “L’avviso di prossima pubblicazione riserva alcune significative novità. – dichiara l’Assessora all’Edilizia residenziale pubblica Marzia Marchesi – In primo luogo la disponibilità degli alloggi, 129 di cui ben 124 in città, più che raddoppiati nel numero rispetto all’ultimo avviso di ottobre 2019 che ne contava 60. La seconda riguarda l’eliminazione, per il 2021, del requisito dei cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Fino a venerdì 30 aprile (ore 23.59), è possibile fare domanda per l’assegnazione di uno pubblico tra quellia disposizione da Aler e da alcuni Comuni dell’Ambito territoriale 1 –. Si tratta di 129di cui 35 del Comune di, 89 di Aler a, 3 di Aler a Torre Boldone e 2 del Comune di Gorle. “L’avviso di prossima pubblicazione riserva alcune significative novità. – dichiara l’Assessora all’Edilizia residenziale pubblica Marzia Marchesi – In primo luogo la disponibilità degli, 129 di cui ben 124 in città, più che raddoppiati nel numero rispetto all’ultimo avviso di ottobre 2019 che ne contava 60. La seconda riguarda l’eliminazione, per il 2021, del requisito dei cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di ...

