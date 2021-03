Beatrice Valli e Marco Fantini: slitta nuovamente la data delle nozze (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalla romantica proposta di matrimonio avvenuta a Parigi, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono ritrovati a dover rimandare il loro grande giorno. Complice il Covid-19, la coppia ha dovuto far slittare per la seconda volta le nozze. NUOVO slittaMENTO – Dopo lo scoppio della pandemia che ha portato molte coppie a dover spostare la data L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalla romantica proposta di matrimonio avvenuta a Parigi,si sono ritrovati a dover rimandare il loro grande giorno. Complice il Covid-19, la coppia ha dovuto farre per la seconda volta le. NUOVOMENTO – Dopo lo scoppio della pandemia che ha portato molte coppie a dover spostare laL'articolo

magicmaria_ : RT @Iperborea_: 2013/2014 Marco Fantini sceglie Beatrice Valli. Dopo tre anni e un periodo di separazione, i due sono ancora insieme e a G… - kcobainsvoice : RT @enchantelio: comunque fossi in voi non mi metterei a giudicare beatrice valli e la storia instagram relativa al parto della sorella, ri… - strjngimirauhl : mamma mia Beatrice valli proprio antipatica bei confronti della sorella che ha partorito - enchantelio : comunque fossi in voi non mi metterei a giudicare beatrice valli e la storia instagram relativa al parto della sore… - amorsisulcuore : Pessima Beatrice Valli che nelle sue stories spende solo mezza storia per fare gli auguri a sua sorella che ha appe… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Marco e Beatrice Valli ancora rimandato il matrimonio: ecco il motivo La coppia super amata e seguita, quella formata da Marco Fantini e Beatrice Valli, rimanda ancora il matrimonio, ecco il motivo. La loro coppia è nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne , stiamo parlando di Marco e Beatrice. ...

In forma con la Star, Ludovica Valli: "L'allenamento mi dà un senso di pace" Ludovica Valli , 24 anni, ha raggiunto la notorietà partecipando a Uomini e Donne , insieme alla sorella Beatrice , e a Temptation Island in coppia con l'ex fidanzato Fabio Ferrara. Oggi è una modella e ...

Marco Fantini, la dedica a Beatrice Valli Mediaset Play Beatrice Valli e Marco Fantini: slitta nuovamente la data delle nozze Dalla romantica proposta di matrimonio avvenuta a Parigi, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono ritrovati a dover rimandare il loro grande giorno. Complice il Covid-19, la coppia ha dovuto far ...

Charlotte Casiraghi: 7 look da cerimonia a cui ispirarsi Non ha mai amato lo stile royal classico. Charlotte Casiraghi ha una personalità molto spiccata, e questo si nota anche da ciò che indossa: lei mette ciò che vuole, senza alcuna remora. Sfoggia i long ...

