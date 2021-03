AstraZeneca, Procura di Biella indaga per omicidio colposo e dispone lo stop del lotto in via cautelare (Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è di quelle destinate a spaccare in due l’opinione pubblica, come sempre quando si parla di vaccini. La Procura di Biella ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti e disposto il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale del lotto Abv5811 del vaccino AstraZeneca cui apparteneva la fiala di vaccino somministrata a Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a vaccino. Sospensione del lotto di vaccino AstraZeneca in via cautelare ”Il provvedimento cautelare – spiega la Procura, come riporta Adnkronos – è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta stabilire ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è di quelle destinate a spaccare in due l’opinione pubblica, come sempre quando si parla di vaccini. Ladiha aperto un procedimento penale percontro ignoti e disposto il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale delAbv5811 del vaccinocui apparteneva la fiala di vaccino somministrata a Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a vaccino. Sospensione deldi vaccinoin via”Il provvedimento– spiega la, come riporta Adnkronos – è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta stabilire ...

