Albano rivela senza mezzi termini | “Mi piacerebbe farlo con Romina”

(Di lunedì 15 marzo 2021)ha espresso un desiderio del tutto inaspettato che coinvolge lui e…Power: il cantante di Cellino San Marco vorrebbe realizzare un sogno insieme alla ex moglie non appena l’incubo del Covid sarà svanito.Carrisi, cantantecontinua a pensare aPower, almeno per ciò che riguarda la sua carriera musicale. È stata proprio la musica, infatti, a riunire la coppia che, dopo la separazione e la nuova relazione del cantante con Loredana Lecciso, sembrava aver interrotto qualunque tipo di rapporto. Invece,sono tornati a far sognare il pubblico di tutto il mondo con la loro musica. Viaggiando per l’Europa e oltreoceano, la coppia è tornata a far cantare i fan sulle note di “Felicità” e numerosissimi altri successi ...

Advertising

PasqualeMarro : #YariCarrisi, dopo lo scontro con #AlBano, rivela il volto amaro -

Ultime Notizie dalla rete : Albano rivela

kronic

... non male l'idea di un medley delle coppie, da Jalisse ade Romina, grande dispiegamento di ... E il timore sigiustificato quando insieme a cinque artisti in gara passano Ibra, Mihajlovic, ...... la bambina frequenterebbe tutte le domeniche una chiesa diLaziale. Rosa ci va (all'... Impresa che sipiù difficile del previsto, dal momento che la notizia della sua scarcerazione non ha ...Un messaggio molto importante quello di Al Bano, il cantante ha fatto un appello in diretta TV che non può lasciare indifferente l'ex moglie.Albano Carrisi ancora una volta sorprende il pubblico e i fan, un gesto fatto all’improvviso che ha spiazzato anche Barbara D’Urso che ha ricevuto una chiamata del cantante in diretta. Questa volta il ...