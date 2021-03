Agente Cragno | “Intervento di Ronaldo da rosso | per fortuna non l’ha mandato all’ospedale”

(Di martedì 16 marzo 2021) Graziano Battistini,tra gli altri anche del portiere del Cagliari Alessio, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli dell’scomposto di Cristiano: “non ha fatto quell’per far del male ad Alessio, su questo non ci sono dubbi. Però la foga della ricerca del gol gli ha fatto perdere la ragione. È stato istintivo. L’era evidentemente da, persta bene e non è andato. Il VAR non è intervenuto e penso che questo sia discutibile. Penso che ci sia stato un po’ di timore reverenziale nei confronti di, che è un campionissimo ma il VAR doveva intervenire. Dovevano richiamare l’attenzione ...

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e agente di calciatori. "Finalmente si è rivisto un Napoli compatto, da sottolineare le prove di Hysaj e Maksimovic e Maksimovic e ..."