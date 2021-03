Uomini e Donne, Matteo Ranieri preoccupa i fan: “Oggi sto bene”, cosa è successo (Di domenica 14 marzo 2021) Matteo Ranieri aggiorna i suoi social: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato di esser stato vittima di una piccola influenza, ecco le sue parole. E’ stato uno dei corteggiatori più amati dell’ultimo anno a Uomini e Donne. Matteo Ranieri dopo un lungo percorso di conoscenza con Sophie Codegoni, è riuscito a conquistarla: il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 marzo 2021)aggiorna i suoi social: l’ex corteggiatore diha spiegato di esser stato vittima di una piccola influenza, ecco le sue parole. E’ stato uno dei corteggiatori più amati dell’ultimo anno adopo un lungo percorso di conoscenza con Sophie Codegoni, è riuscito a conquistarla: il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiTre : 'Questa sera abbiamo raccontato le storie di ragazzi e ragazze, ma anche di uomini e donne che ce l'hanno fatta o c… - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - SimonaMalpezzi : Buon lavoro a @EnricoLetta per un @pdnetwork progressista, riformista, radicale, aperto ai giovani, alle competenze… - Giovannaconfal6 : RT @LilianaArmato: Sharon,Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella, Ornella. Sono le donne uccise… - zartyisreal_ : RT @obrienromance: una come la de l4llis omofoba, che invita le donne che la seguono a farsi bella prima per i loro uomini che per sè stess… -