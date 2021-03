Traffico Roma del 14-03-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara risolto l’incidente sulla Cassia bis tra la zona di Le Rughe e di Formello versoincidente che nel pomeriggio ha provocato disagi per diverse ore orascorrevole e aSono in via di risoluzione incidenti che hanno rallentato fino a poco fa ilcome quello avvenuto tra via Labicana e via Merulana mentre al momento sulla via Cassia abbiamo un incidente che sta provocando ripercussioni nel tratto che collega via Giustiniana e via della Storta domani è zona rossa ae provincia per coloro che avranno necessità di muoversi nelle zone alimitato i varchi saranno disattivati provvedimento che durerà per un lungo periodo i varchi resteranno ...