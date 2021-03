Superclasico | finisce 1-1 tra Boca e River nella Copa Maradona

(Di lunedì 15 marzo 2021) Termina 1-1 iltraJuniors ePlate, valido per la quinta giornata della, ovvero la Coppa di Lega argentina, ribattezzata così dopo la scomparsa del Pibe lo scorso novembre.in vantaggio al 41? con un rigore di Vila. Pareggio delcon Palavecino al 67?. Nel finale, un’espulsione per parte, Zambrano nele Casco nel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

A Boedo nel 'Nuevo Gasometro'in parità tra due squadre che non stanno certamente ... Vélez - Boca 1 - 7 Un messaggio inequivocabile in vista deldi domenica da parte della ...La rete di Otelé ha deciso un "" particolare, una gara in realtà non troppo emozionante ... La palla, mal respinta con le mani, si impenna eper colpire la parte alta della traversa ...Superclásico Boca Juniors-River Plate di domenica 14 marzo, è il numero 253: orario in Italia, dove vederlo in diretta, formazioni ...