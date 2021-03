Roma spuntata al Tardini | il Parma vince così 2-0 e ora torna a sperare

(Di domenica 14 marzo 2021) Successo casalingo deldi Roberto D'Aversa che batte ladi Paulo Fonseca con un netto 2-0: le reti di Mihaila ed Hernani regalano i tre punti d'oro agli emiliani, a quota 19 punti in classifica generale e rinvigoriti per la corsa salvezza riesconoa trovare la vittoria dopo 4 mesi di assenza. I giallorossi, invece, scivolano fuori dalla zona Champions e restano bloccati a quota 50 in elenco. Il, a sorpresa, passa in vantaggio al 9': Mihaila sfrutta l'assist di Man e da pochi passi infila Pau Lopez. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere sull'acceleratore. Al 48' Man va ad un passo dal raddoppio: l'attaccante rumeno, a tu per tu con Pau Lopez, si fa ipnotizzare. Tre minuto dopo lasfiora il pari: decisiva la deviazione della linea difensiva crociata. ...

Advertising

culture_more : @f_girasole @Mustapha1508 @romewise @TrastevereRM @claviggi @JamirosFranco @HoraZioZamora @_Nico_Piro_ @Antonio79B… - _Pimple_ : @LaKuro_ Ero a fare una passeggiata con amici in un borgo antico fuori Roma ed è spuntata ?? - PendolariRMNord : RT @roma_trasporti: #TrasportiRoma #Atac -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spuntata

Il Messaggero

... entrambi di. Precedenti con Modena: sfida numero 100 La Cucine Lube Civitanova ha affrontato la Leo Shoes Modena 99 volte. I biancorossi hanno vinto 56 volte, i canarini l'hannoin 43 ...E lal'haquando il pareggio sembrava ormai scritto. Una prova maiuscola. Di cuore e coraggio, come ieri aveva chiesto il tecnico. Ripagata in tutto e per tutto dalle sue ragazze, che ...Pomeriggio nero per i giallorossi PAU LOPEZ 5,5 Il tiro-gol di Mihaila gli passa vicino alle gambe. Lui non sa se andare con la mano o con il piede e così becca gol. Bravo su Man, nella ripresa. MAN ...Stava attraversando le strisce pedonali, in via Leonardo Da Vinci a Quartu, quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – è stato centrato in pieno da un’auto che non gli ha las ...