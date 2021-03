Religioso positivo, frati di Pietrelcina e suore francescane in quarantena volontaria (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – In seguito alla positività di un giovane Religioso tutta la comunità dei frati cappuccini del Convento di Pietrelcina, presieduta dal Guardiano Fortunato Grottola, è finita in quarantena volontaria, insieme alle suore francescane immacolatine la cui sede si trova di fronte al convento. La situazione di “emergenza” è stata risolta dall’arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca, da poco cittadino onorario proprio di Pietrelcina, il quale ha celebrato la santa messa presso la chiesa conventuale dedicata alla “Sacra Famiglia” mentre altri sacerdoti si sono alternati per le celebrazioni domenicali nelle altre chiese di Pietrelcina. In via precauzionale, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – In seguito alla positività di un giovanetutta la comunità deicappuccini del Convento di, presieduta dal Guardiano Fortunato Grottola, è finita in, insieme alleimmacolatine la cui sede si trova di fronte al convento. La situazione di “emergenza” è stata risolta dall’arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca, da poco cittadino onorario proprio di, il quale ha celebrato la santa messa presso la chiesa conventuale dedicata alla “Sacra Famiglia” mentre altri sacerdoti si sono alternati per le celebrazioni domenicali nelle altre chiese di. In via precauzionale, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Religioso #Positivo, #Frati di Pietrelcina e suore francescane in #Quarantena volontaria **… - EnricoAncillott : @fdragoni @RicoAlessandro Credibilità... come se fosse qualcosa di positivo, o magari di religioso: per gente come… -

Ultime Notizie dalla rete : Religioso positivo Liturgia, parte 'indagine' sulla gestione del cardinale Sarah ...provvedimento che ha del clamoroso perché a subirlo non sarebbe una diocesi o un istituto religioso,... confermando il momento positivo di cui l'episcopato italiano - o almeno una parte di esso - sembra ...

Papa Francesco visto dalle donne e dal sociologo dopo otto anni di pontificato ...dalla sua presenza a riavvicinarsi alla fede religiosa o ad aumentare il proprio impegno religioso, ... In effetti il tasso positivo giunge all'80,6%. I dati che emergono su Francesco se letti alla luce ...

Sacerdote positivo, il Covid blinda Monte Grisa Il Piccolo Focolaio Covid, 20 positivi in una Rsa di Montichiari: virus portato da un operatore non vaccinato Un focolaio con una ventina di persone positive al Covid-19 è stato scoperto in una casa di riposo di Montichiari, in provincia di Brescia ...

Incubo Covid a Carmignano, positivo anche don Gianfranco CARMIGNANO DI BRENTA. L’incubo Covid perseguita la comunità di Carmignano. Dopo il parroco positivo nel capoluogo ed il focolaio della settimana scorsa, ora c’è anche il parroco della frazione di Cama ...

...provvedimento che ha del clamoroso perché a subirlo non sarebbe una diocesi o un istituto,... confermando il momentodi cui l'episcopato italiano - o almeno una parte di esso - sembra ......dalla sua presenza a riavvicinarsi alla fede religiosa o ad aumentare il proprio impegno, ... In effetti il tassogiunge all'80,6%. I dati che emergono su Francesco se letti alla luce ...Un focolaio con una ventina di persone positive al Covid-19 è stato scoperto in una casa di riposo di Montichiari, in provincia di Brescia ...CARMIGNANO DI BRENTA. L’incubo Covid perseguita la comunità di Carmignano. Dopo il parroco positivo nel capoluogo ed il focolaio della settimana scorsa, ora c’è anche il parroco della frazione di Cama ...