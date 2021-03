Pd: Letta, 'il governo Draghi è il nostro, è la Lega che deve spiegare non noi' (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

lucianonobili : Rispetto per Zingaretti, in bocca al lupo a Letta, orgoglioso di @ItaliaViva, alternativa a sovranismi e populismi… - TgLa7 : #Pd: Letta, durante governo Draghi rilanciare ius soli - repubblica : Governo Draghi, Cottarelli: 'Rilancerò la via dei liberali. I partiti senza ideali mi hanno deluso': È stato commis… - casto_lorenzo : RT @GavinoSanna1967: Ho un vuoto di memoria, qualcuno mi può ricordare gli straordinari successi del Governo Letta? Ricordo solo che fu ser… - mptuitter : @protandrew @BimbiMeb Temi concreti, ma solo buone intenzioni. Soprattutto temi non scoperti da Letta. Anche se tut… -