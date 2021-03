Advertising

TV7Benevento : Pd: da Base riformista sottoscrizioni 'singole' a candidature Letta... - FabioFerrini79 : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta sia ad accettare le posizioni liberalsocialiste dell'ala più riformista e di tradizio… - ermnpnzz : RT @HSkelsen: Vorrei che Telese mi spiegasse se i 101 i 136 sono tutti 'renziani'. Se è stata solo base riformista a buttare fuori Letta e… - FrancaLanna3 : @DebAttanasio @EnricoLetta Ok. Ma cacciate Orfini e base riformista - zarzingale : RT @HSkelsen: Vorrei che Telese mi spiegasse se i 101 i 136 sono tutti 'renziani'. Se è stata solo base riformista a buttare fuori Letta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Base riformista

****** Ore 10.56 - La minoranza disottoscrive i voti per Letta I delegati dell'Assemblea del Pd di, l'area che fa riferimento a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, ...... salvo clamorose sorprese dell'ultim'ora, Enrico Letta non solo è l'unico candidato ma avrebbe anche ricevuto nella raccolta firme tutte le adesioni delle correnti dem , ad eccetto di...Roma, 14 mar (Adnkronos) - I delegati dell'Assemblea del Pd di Base riformista, l'area che fa riferimento a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, stanno procedendo stamattina, singolarmente, alla ...Respinte al mittente anche le illazioni “relative ad accordi di palazzo in base ai quali Azione possa vedere rafforzata ... liberali e progressiste della città per aggregare un polo riformista ...