Milan, Zapelloni: “Kessie è pazzesco, non per nulla Conte lo avrebbe voluto” (Di domenica 14 marzo 2021) Il noto giornalista Umberto Zapelloni ha parlato del momento del Milan e del rendimento fenomenale di Franck Kessie. Le dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 marzo 2021) Il noto giornalista Umbertoha parlato del momento dele del rendimento fenomenale di Franck. Le dichiarazioni Pianeta

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Zapelloni: '#Kessie è pazzesco, non per nulla #Conte lo avrebbe voluto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Zapelloni sul Milan: 'Non è solo Ibra, Kessie è pazzesco' - notizie_milan : Milan, Zapelloni: “Non è solo Ibra, Kessie è pazzesco” - milansette : Zapelloni sul Milan: 'Non è solo Ibra, Kessie è pazzesco' - mvb66 : RT @MilanNewsit: Zapelloni sul Milan: 'Non è solo Ibra, Kessie è pazzesco' -