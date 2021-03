Le follie dei passeggeri (anche vip) in volo raccontate da hostess e steward (Di domenica 14 marzo 2021) Ci sono cose che (noi) passeggeri non possiamo neanche immaginare. Tanto per cominciare: gli assistenti di volo sanno tutto prima ancora che saliamo sull’aereo: se abbiamo qualche necessità speciale, atteggiamento strano, se siamo di quelli che provano sempre a farsi spostare in una classe superiore o se stiamo reprimendo la paura di volare. Lo sanno perché durante l’iter d’imbarco svolto a terra, il personale che incontriamo scrive eventuali appunti sul nostro conto utili allo staff di bordo. Okay, a volte si tratta di messaggi un po’ più frivoli e ironici, ma lo si fa per creare fin da subito il giusto spirito di squadra. Chi lavora per aria, infatti, spesso si incontra per la prima volta solo poco prima della partenza, durante la riunione di rito con il capitano. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) Ci sono cose che (noi) passeggeri non possiamo neanche immaginare. Tanto per cominciare: gli assistenti di volo sanno tutto prima ancora che saliamo sull’aereo: se abbiamo qualche necessità speciale, atteggiamento strano, se siamo di quelli che provano sempre a farsi spostare in una classe superiore o se stiamo reprimendo la paura di volare. Lo sanno perché durante l’iter d’imbarco svolto a terra, il personale che incontriamo scrive eventuali appunti sul nostro conto utili allo staff di bordo. Okay, a volte si tratta di messaggi un po’ più frivoli e ironici, ma lo si fa per creare fin da subito il giusto spirito di squadra. Chi lavora per aria, infatti, spesso si incontra per la prima volta solo poco prima della partenza, durante la riunione di rito con il capitano.

