La caduta di Troia edizione 2020 in onda su Rai 5

Advertising

Rossana44792035 : RT @lucianonobili: Su @RaiPlay c’è Massimo #Popolizio che recita La caduta di Troia dall’Eneide. Un regalo imperdibile. - GiorgiaRomb : Che balsamo per la mente e il cuore La caduta di Troia con Massimo Popolizio. Grazie a @raicinque. Se lo avete pers… - 1956lia : Appena visto uno straordinario Popolizio su rai5. La caduta di Troia, dal II libro dell'Eneide ?? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lucianonobili: Su @RaiPlay c’è Massimo #Popolizio che recita La caduta di Troia dall’Eneide. Un regalo imperdibile. - FrancescoLaverg : RT @lucianonobili: Su @RaiPlay c’è Massimo #Popolizio che recita La caduta di Troia dall’Eneide. Un regalo imperdibile. -

Ultime Notizie dalla rete : caduta Troia

RAI - Radiotelevisione Italiana

Massimo Popolizio ha voluto portare 8n scena uno dei capolavori mitologici e la sua tragedia. Con lo spettacolo 'Ladi' porta l'erede virgiliana al vertice, presso il Teatro India di Roma nel dicembre 2020. Regia televisiva di Marco Odetto. Produzione Compagnia Orsini. Strategie, morte e distruzioni ...Ecco il palinsesto delle reti televisive per la prima serata di sabato 13 marzoPer la prima serata in tv, sabato 13 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto”, con Tom Hanks. Nell’aprile 2009, mentre naviga nelle acque dell’ocean ...Bordighera. Un mese di stop per Oliviero Troia. Lo annuncia sui social il ciclista bordigotto, che corre per l’Uae Team Emirates. Coinvolto in una maxi caduta nella corsa di sabato in Belgio, dove era ...