I risultati di Serie A, 27ª giornata: l’Inter mette le mani sullo scudetto. Bagarre salvezza, la classifica (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa la 27esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nei primi anticipi successo della Lazio che ha avuto la meglio con il brivido del Crotone, successo anche dell’Atalanta in casa con lo Spezia. Gol e spettacolo tra Sassuolo e Verona, la partita si è conclusa sul risultato di 3-2. In zona salvezza colpo della Fiorentina contro il Benevento, pareggio tra Genoa e Udinese. Nel lunch match successo del Bologna, il Parma torna in corsa per la salvezza dopo la vittoria contro la Roma. Colpo dell’Inter con il Torino e della Juventus a Cagliari. Infine il big match tra Milan e Napoli, vittoria della squadra di Gattuso. Tutti i risultati e la classifica. risultati 27ª ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa la 27esimadel campionato diA, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della. Nei primi anticipi successo della Lazio che ha avuto la meglio con il brivido del Crotone, successo anche dell’Atalanta in casa con lo Spezia. Gol e spettacolo tra Sassuolo e Verona, la partita si è conclusa sul risultato di 3-2. In zonacolpo della Fiorentina contro il Benevento, pareggio tra Genoa e Udinese. Nel lunch match successo del Bologna, il Parma torna in corsa per ladopo la vittoria contro la Roma. Colpo delcon il Torino e della Juventus a Cagliari. Infine il big match tra Milan e Napoli, vittoria della squadra di Gattuso. Tutti ie la27ª ...

