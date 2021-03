Advertising

ilpost : Dimitris Koufodinas ha deciso di terminare il suo sciopero della fame -

Atene, 09 mar 19:26 - Il Consiglio di Stato greco ha respinto la richiesta volta a sospendere il trasferimento del terrorista in sciopero della fame...L'ex terrorista greco protesta per le condizioni di detenzione decise dal governo, accusato di portare avanti una "vendetta ...L'ex terrorista greco protesta per le condizioni di detenzione decise dal governo, accusato di portare avanti una «vendetta personale» ...Il leader del gruppo estremista anticapitalista e nazionalistico uccise anche il cognato del premier. È a un passo dal coma ...