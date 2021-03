Crash Bandicoot 4 a confronto: PlayStation 5 vs Nintendo Switch - analisi comparativa (Di domenica 14 marzo 2021) Uscito appena prima che debuttasse la next-gen, Crash Bandicoot 4 è in dirittura d'arrivo per PlayStation 5 e Xbox Series e, in contemporanea, su Nintendo Switch. È una buona notizia, forse solo un po' inaspettata, perché Crash 4 è un degno successore della trilogia originale e non tradisce le radici di un gameplay apprezzato da molti, senza però trattenere qualche nuova intuizione. Non è perfetto, ma è un buon platform che dà il meglio sulle nuove console. In questa pagina parleremo solo di PlayStation 5 e Nintendo Switch. La versione per le Xbox Series non è facile da distribuire ai giornalisti via Smart Delivery, cosa che speriamo venga risolta il prima possibile. Ciò detto, PS5 e Switch bastano come spunti per ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021) Uscito appena prima che debuttasse la next-gen,4 è in dirittura d'arrivo per5 e Xbox Series e, in contemporanea, su. È una buona notizia, forse solo un po' inaspettata, perché4 è un degno successore della trilogia originale e non tradisce le radici di un gameplay apprezzato da molti, senza però trattenere qualche nuova intuizione. Non è perfetto, ma è un buon platform che dà il meglio sulle nuove console. In questa pagina parleremo solo di5 e. La versione per le Xbox Series non è facile da distribuire ai giornalisti via Smart Delivery, cosa che speriamo venga risolta il prima possibile. Ciò detto, PS5 ebastano come spunti per ...

Crash Bandicoot, Naughty Dog svela i retroscena dietro l'abbandono dell'IP ... Jason Rubin , lo sviluppatore ha condiviso un retroscena interessante su un punto focale della vita del team: l'abbandono di Crash Bandicoot e il passaggio a Jak and Daxter . Naughty Dog deve gran ...

Crash Bandicoot 4: It's About Time, finalmente c'è una data per la versione PC Per citare il titolo del gioco: era l'ora. Dopo aver esordito su PlayStation 4 lo scorso novembre, Crash Bandicoot 4: It's About Time è arrivato proprio oggi anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch. All'appello, insomma, manca solo la versione PC : e ora è stata finalmente svelata la data ...

Il nuovo capitolo di Crash Bandicoot in arrivo su Android e iPhone Wired Italia Naughty Dog e i motivi dell’abbandono di Crash Bandicoot In molti si sono sempre chiesti perché Naughty Dog decise di abbandonare lo sviluppo di nuovi capitoli di Crash Bandicoot. Ora, a distanza di oltre 20 anni, a spiegarcelo interviene direttamente Jason ...

Crash Bandicoot 4 guida, come trasferire i salvataggi su next-gen Finalmente Crash Bandicoot 4 arriva per le nuove console next-gen. Ma come si possono aggiornare e trasferire i salvataggi?

