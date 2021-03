Clio Make Up si è rimessa in forma, “tornare a vivere in Italia fa bene” – FOTO (Di domenica 14 marzo 2021) Clio Make Up più in forma che mai, da quando è tornata a vivere in Italia è riuscita a rimettersi a dieta, ecco come ha fatto a perdere quei fastidiosi kili in più Clio Make Up ha deciso di rimettersi in forma, da sempre paladina del body positivity ha capito che era arrivato il momento di iniziare a mettersi d’impegno con un’alimentazione sana e con un pò di allenamento. Oltre al lato estetico è importante pensare alla salute, Clio nell’ultimo anno ha avuto affrontare molti cambiamenti, dal trasferimento a New York, al trasloco con due bambine piccole, fino alla decisione finale di ritornare in Italia. Sicuramente questi eventi portano un forte stress tanto da poter ricadere sul ... Leggi su formatonews (Di domenica 14 marzo 2021)Up più inche mai, da quando è tornata ainè riuscita a rimettersi a dieta, ecco come ha fatto a perdere quei fastidiosi kili in piùUp ha deciso di rimettersi in, da sempre paladina del body positivity ha capito che era arrivato il momento di iniziare a mettersi d’impegno con un’alimentazione sana e con un pò di allenamento. Oltre al lato estetico è importante pensare alla salute,nell’ultimo anno ha avuto affrontare molti cambiamenti, dal trasferimento a New York, al trasloco con due bambine piccole, fino alla decisione finale di riin. Sicuramente questi eventi portano un forte stress tanto da poter ricadere sul ...

