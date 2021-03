Claudia Gerini con Can Yaman, la novità infiamma il web: cosa succede (Di domenica 14 marzo 2021) Una bella novità per l’amatissima attrice Claudia Gerini. Il post su Instagram, in compagnia di Can Yaman spiazza i fan: “Oggi con te” Sono due dei personaggi più amati del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021) Una bellaper l’amatissima attrice. Il post su Instagram, in compagnia di Canspiazza i fan: “Oggi con te” Sono due dei personaggi più amati del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Angi_CanYaman : ?? Claudia Gerini Oggi , sul set con #CanYaman , un nuovo spot per il web....abbiamo mangiato molta molta pasta!?? - valeriazuppa1 : Da ig di Claudia Gerini....scrive: oggi abbiamo fatto il pieno di pasta, ovviamente Dececco... - cervetta_rosa : De Cecco con CAN YAMAN E CLAUDIA GERINI @CANYAMAN #CANYAMAN1989 @claudiagerini21 @FerzanOzpetek @dececco_pasta - Beli_MaBri : RT @NandaCBernardi: Un grande incontro @canyaman1989 #ClaudiaGerini @DeCecco_pasta #AllaDececco Claudia Gerini ?? - Stellina1751965 : Pubblicata da Claudia Gerini ' Oggi, sul set con Can Yaman, un nuovo spot per il web...abbiamo mangiato molta, mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini Claudia Gerini, clamorosa novità in arrivo: ci sarà anche Can Yaman E' sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico, Claudia Gerini ha una carriera alle spalle ricca di tantissimi successi, frutto ovviamente del tanto lavoro. L'attrice , in questi anni, è stata protagonista di numerosi film, ed ovviamente, non ...

Claudia Gerini pranza con Can Yaman. La è subito virale Il meraviglioso scatto dopo le riprese, fra l'intramontabile attrice Claudia Gerini e la nuova promessa del cinema Can Yaman, è virale. E' con grande entusiasmo che gli ammiratori della straordinaria attrice romana, Claudia Gerini , apprendono la notizia del suo ...

Claudia Gerini, 10 curiosità a 30 anni dall'esordio in «Non è la Rai» e «Primadonna» GQ Italia Claudia Gerini, clamorosa novità in arrivo: ci sarà anche Can Yaman Claudia Gerini sul suo profilo instagram ha da qualche ora rivelato cosa sta per accadere: una clamorosa novità che vede la presenza anche di Can Yaman E’ sicuramente una delle attrici più amate ed ...

Il documentario "Ferro" vince al "Filming Italy Los Angeles" Dal 18 al 21 marzo si terrà la sesta edizione del “Filming Italy Los Angeles” che quest’anno vedrà come presidente onorario anche Claudia Gerini. Saranno tantissimi gli eventi, le masterclass e i part ...

