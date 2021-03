Cagliari-Juventus 1-3: fa tutto Ronaldo (Di domenica 14 marzo 2021) Cagliari-Juventus 0-3. Termina con la netta vittoria dei bianconeri alla Sardegna Arena il secondo posticipo della ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Decide Cristiano Ronaldo con una tripletta maturata con un colpo di testa, proseguita con un calcio di rigore e terminata con un potente diagonale. Di Simeone la rete dei sardi.I bianconeri consolidano così il terzo posto, mentre il Cagliari conosce la prima sconfitta della gestione Semplici. Che scelte hanno fatto i due tecnici? 3-5-2 per i padroni di casa che schierano Cragno in porta, mentre in difesa agiscono Ceppitelli, Godin e Rugani. A centrocampo, Naingoolan, Duncan e Marin con Zappa a sinistra e Nandez a destra. 4-4-2, invece, per Pirlo che rivoluziona in parte la formazione con Szczney tra i pali, Chiellini e De Light centrali, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021)0-3. Termina con la netta vittoria dei bianconeri alla Sardegna Arena il secondo posticipo della ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Decide Cristianocon una tripletta maturata con un colpo di testa, proseguita con un calcio di rigore e terminata con un potente diagonale. Di Simeone la rete dei sardi.I bianconeri consolidano così il terzo posto, mentre ilconosce la prima sconfitta della gestione Semplici. Che scelte hanno fatto i due tecnici? 3-5-2 per i padroni di casa che schierano Cragno in porta, mentre in difesa agiscono Ceppitelli, Godin e Rugani. A centrocampo, Naingoolan, Duncan e Marin con Zappa a sinistra e Nandez a destra. 4-4-2, invece, per Pirlo che rivoluziona in parte la formazione con Szczney tra i pali, Chiellini e De Light centrali, ...

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - Michele12565598 : RT @skiud: Eppure dopo gli errori di La Penna in Juventus Fiorentina non me li ricordo tutti sti tweet indignati da parte di tutti questi '… - ouggi : FT Cagliari 1-3 Juventus -