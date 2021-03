Autocertificazione per gli spostamenti, il modulo in PDF da scaricare (Di domenica 14 marzo 2021) Le restrizioni anti-Covid in vigore in Italia variano in base alle fasce di rischio con le relative regole. Tra regioni rosse, arancioni o gialle, le limitazioni sono differenti, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti dal proprio comune di appartenenza o dalla provincia o regione. In diversi casi, per muoversi al di fuori di un territorio, è necessario compilare l'Autocertificazione (SCARICA QUI IL modulo IN PDF - SPECIALE - LE REGOLE DEL NUOVO DPCM FINO A PASQUA - MISURE PER LE FAMIGLIE - spostamenti TRA REGIONI, COSA SAPERE - I COLORI DELL'ITALIA - LE RESTRIZIONI LOCALI - LE REGOLE PER I CONGIUNTI). Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 marzo 2021) Le restrizioni anti-Covid in vigore in Italia variano in base alle fasce di rischio con le relative regole. Tra regioni rosse, arancioni o gialle, le limitazioni sono differenti, in particolare per quanto riguarda glidal proprio comune di appartenenza o dalla provincia o regione. In diversi casi, per muoversi al di fuori di un territorio, è necessario compilare l'(SCARICA QUI ILIN PDF - SPECIALE - LE REGOLE DEL NUOVO DPCM FINO A PASQUA - MISURE PER LE FAMIGLIE -TRA REGIONI, COSA SAPERE - I COLORI DELL'ITALIA - LE RESTRIZIONI LOCALI - LE REGOLE PER I CONGIUNTI).

