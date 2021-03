Auto elettriche - I modelli a batteria che hanno fatto la storia (Di domenica 14 marzo 2021) Quella delle Auto elettriche è un'avanzata recente, ma la storia dei modelli alimentati a elettroni può risalire addirittura al XIX secolo. Proprio così: già nel 1828, l'ungherese nyos Jedlik realizza un modello in scala spinto da un'unità elettrica di sua progettazione e, nel decennio successivo, lo scozzese Robert Anderson dà alla luce la prima carrozza con tale propulsore, seppur del tutto spoglia. Gli albori. La prima Auto elettrica completa risale tuttavia al 1884, un prototipo evoluto realizzato dal britannico Thomas Parker (qui sopra sulla sua creazione, al centro) e dotato di batterie da lui stesso progettate. La prima vettura italiana di questo genere arriva invece nel 1891, grazie a un'iniziativa del conte Giuseppe Carli di Castelnuovo di Garfagnana, che la mette a punto assieme all'ingegner ... Leggi su quattroruote (Di domenica 14 marzo 2021) Quella delleè un'avanzata recente, ma ladeialimentati a elettroni può risalire addirittura al XIX secolo. Proprio così: già nel 1828, l'ungherese nyos Jedlik realizza un modello in scala spinto da un'unità elettrica di sua progettazione e, nel decennio successivo, lo scozzese Robert Anderson dà alla luce la prima carrozza con tale propulsore, seppur del tutto spoglia. Gli albori. La primaelettrica completa risale tuttavia al 1884, un prototipo evoluto realizzato dal britannico Thomas Parker (qui sopra sulla sua creazione, al centro) e dotato di batterie da lui stesso progettate. La prima vettura italiana di questo genere arriva invece nel 1891, grazie a un'iniziativa del conte Giuseppe Carli di Castelnuovo di Garfagnana, che la mette a punto assieme all'ingegner ...

Advertising

lifegate : Addio anche alle versioni ibride. La svolta di Volvo ?? - quattroruote : #Fiat #Panda #Elettra, #Nissan #Leaf ma non solo: ecco le #auto #elettriche che, per un motivo o per l'altro, sono… - Rosskitty77 : Una data per tutta l’Europa: solo auto elettriche dal 2030 - v_senigallia : In Comune consegnate due auto elettriche - lapiazzaweb : Alta velocità, assistenza domiciliare, auto elettriche e vaccini sospetti. Scopri le ultime notizie delle… -