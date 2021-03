Zona rossa, domande e risposte: dal divieto di visite al via libera per le seconde case (Di sabato 13 marzo 2021) Per il periodo pasquale, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, l’Italia sarà tutta in Zona rossa, con regole più stringenti da rispettare Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 marzo 2021) Per il periodo pasquale, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, l’Italia sarà tutta in, con regole più stringenti da rispettare

Advertising

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - Ghuleh_5 : RT @jupitears: non sono “solo due settimane di zona rossa”, sono altre due settimane aggiunte ai tre mesi dell’anno scorso, al coprifuoco d… - baroccius : RT @bravimabasta: Mi chiedevo, pacatamente, cosa cazzo debba succedere per farvi tenere su quella cazzo di mascherina, per metterne una ver… -