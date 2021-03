Viet Thanh Nguyen dà voce al fantasma

(Di domenica 14 marzo 2021) La smettono mai i fantasmi di sanguinare, di piangere, di ritornare?». Per chi ha vissuto la violenza, lo spossessamento e il potere alienante del colonialismo la risposta non può che essere negativa, sostiene con efficacianel suo secondo, attesissimo romanzo, Il militante (traduzione di Luca Briasco, Neri Pozza, pp. 432, € 19,00), dove riprende il filo del racconto interrotto alla fine del Simpatizzante, che gli è valso il Pulitzer nel 2016 e molti altri riconoscimenti. Nato in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

Il vietnamita Nguyen, di quella guerra ha sfiorato gli ultimi fuochi, essendo nato nel '71. Poi è volato negli Stati Uniti, appunto nel '75, con la famiglia. E dopo quarant'anni ha vinto ... La suspense di una spy story e il respiro collettivo del grande romanzo di idee: «Il militante» è tutto questo e rappresenta una splendida conferma del talento di Viet Thanh Nguyen, lo scrittore, docente universitario e blogger vietnamita naturalizzato statunitense