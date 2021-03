Vaccini, lite in diretta tra Cruciani e il sindaco di Avola (FdI) che diceva: “Malato oncologico più a rischio? Può stare a casa”. “Vergogna, si dimetta” (Di sabato 13 marzo 2021) “Perché un Malato oncologico è più a rischio di me? Lui può stare a casa ed evitare di avere contatti”. Qualche giorno fa il sindaco di Avola, Giovanni Luca Cannata di Fratelli d’Italia, aveva pronunciato queste parole a RadioFmItalia, sollevando numerose polemiche. Il primo cittadino del Siracusano è stato intervistato a La Zanzara da Giuseppe Cruciani e David Parenzo e ha provato a difendersi, sostenendo che quella frase era stata estrapolata dal contesto, e che comunque lui il vaccino lo avrebbe “fatto per ultimo”. I due conduttori, però, non ci sono stati. E gli hanno chiesto di dimettersi e di scusarsi. A quel punto ne è nata una lite. Audio Radio24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Perché unè più adi me? Lui puòed evitare di avere contatti”. Qualche giorno fa ildi, Giovanni Luca Cannata di Fratelli d’Italia, aveva pronunciato queste parole a RadioFmItalia, sollevando numerose polemiche. Il primo cittadino del Siracusano è stato intervistato a La Zanzara da Giuseppee David Parenzo e ha provato a difendersi, sostenendo che quella frase era stata estrapolata dal contesto, e che comunque lui il vaccino lo avrebbe “fatto per ultimo”. I due conduttori, però, non ci sono stati. E gli hanno chiesto di dimettersi e di scusarsi. A quel punto ne è nata una. Audio Radio24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

