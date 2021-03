Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 09 | 10

(Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la nuova stretta l’Italia divisa in due nove regioni in rosso Lombardia Piemonte Veneto Emiliagna Friuli Venezia Giulia Lazio Puglia Marche La Provincia di oltre a Campania e Molise verifica in corso sulla Basilicata a tutte le altre regioni sono arancioni la sua la Sardegna resta Bianca area Rossa se si arriva ad una incide superiore a 250 casi per 100.000 abitanti a Pasqua dal 3 al 5 aprile tutta Italia Sara zona rossa sono queste le misure che il governo ha inserito nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri con i vaccini con misure adeguate a contenere la nuova Ondata e con l’aiuto di tutti usciremo dall’emergenza questo il messaggio lanciato Dalle primedurante una visita alla vaccinale di Fiumicino i ...

Bensì in uno dei circa 1700 hub vaccinali spuntati in Italia nelledue settimane. Non sono le tende con le primule, circa 400 mila euro per ciascuna, spesa minima di 8 milioni e 400 per ...Oltre 9 studenti su dieci, da lunedì, resteranno a casa. L'aumento delle sta mandando in lockdown la , coinvolgendo la stragrande maggioranza dei ragazzi. Gli alunni più grandi seguiranno le lezioni ...ROMA «Com’è il vaccino presidente? » «Non lo so, aspetto il mio turno». Durante i pochi minuti della visita nel centro della Croce Rossa a Fiumicino, una signora seduta per l’iniezione si chiede se Ma ...Sì a Enrico Letta segretario del Pd, ma anche la volontà di andare avanti da soli per recuperare l'elettorato dem. Questi i risultati del sondaggio realizzato da Ipsos per il 'Corriere della Sera'. Se ...