Traffico Roma del 13-03-2021 ore 19 | 30

(Di sabato 13 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento nella giornata con informazione sulla viabilità delindicato ancora intenso sull’Aurelia con rallentamenti a tratti dal bivio di Fregene sino alla raccordo anulareintenso rallentamenti anche sulla via Ostiense Tra Lido di Ostia e Ostia Antica invariata la situazione sullaFiumicino ci sono disagi a causa della chiusura della stessa autostrada chiusura dovuta a lavori in corso in corrispondenza del viadotto della Magliana e bene Abbiamo lunghe code a partire dallo svincolo Magliana Parco de’ Medici fino all’uscita obbligatoria di via della Magliana Trastevere a coloro che provengono da Fiumicino e sono diretti verso l’euro come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

Rallentamenti in vari punti del raccordo come tra Colombo e Laurentina, tra- Fiumicino e via del Mare.anche tra Tiburtina e il tronchetto dell'A24. In tanti hanno scelto i parchi ...Su via Cristoforo Colombo si registrato moltoin direzione mare. E' l ultima possibilit - ha spiegato una ragazza in auto al semaforo aspettando il verde - dopo mi chiudo in casa e osservo ...Folla e assembramenti nella Capitale per l’ultimo sabato prima della zona rossa che entrerà in vigore lunedì 15 marzo. I romani hanno preso d’assalto i ...Folla nel centro di Roma nell'ultimo sabato prima del passaggio da zona gialla a rossa. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso l'area di Fontana di Trevi a causa della presenza di molte persone.