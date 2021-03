Tirreno-Adriatico 2021 oggi, Terni-Prati di Tivo. Orari, tv, programma, streaming. I favoriti dell’arrivo in salita! (Di sabato 13 marzo 2021) Sulle strade dell’Italia centro-meridionale, oggi, si terrà la frazione regina della Tirreno-Adriatico 2021: la Terni-Prati di Tivo di 148 chilometri. La tappa prevede un tracciato tortuoso e l’arrivo è posto in vetta a un’ascesa di 14,6 chilometri al 7%. Quest’erta ha già ospitato un traguardo della Corsa dei due Mari nel 2012 e nel 2013. Nella prima occasione vinse Vincenzo Nibali, mentre nella seconda Chris Froome. I grandi favoriti per il successo sono gli ultimi due vincitori del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ed Egan Bernal (Ineos). Per i due si tratta di uno scontro pressoché inedito, dato che non si erano mai incrociati prima dello scorso agosto, quando si affrontarono al Giro del Delfinato e alla Grande Boucle. Tuttavia, al ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Sulle strade dell’Italia centro-meridionale,, si terrà la frazione regina della: ladidi 148 chilometri. La tappa prevede un tracciato tortuoso e l’arrivo è posto in vetta a un’ascesa di 14,6 chilometri al 7%. Quest’erta ha già ospitato un traguardo della Corsa dei due Mari nel 2012 e nel 2013. Nella prima occasione vinse Vincenzo Nibali, mentre nella seconda Chris Froome. I grandiper il successo sono gli ultimi due vincitori del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ed Egan Bernal (Ineos). Per i due si tratta di uno scontro pressoché inedito, dato che non si erano mai incrociati prima dello scorso agosto, quando si affrontarono al Giro del Delfinato e alla Grande Boucle. Tuttavia, al ...

Advertising

Cyclingnewsfeed : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - cyclingoo : ?? Tirreno-Adriatico 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Terni – Prati di Tivo (148,0 km) / By… - infoitsport : Tirreno-Adriatico 2021 oggi, Monticiano-Gualdo Tadino. Orari, tv, programma, streaming. Percorso e favoriti - infoitsport : Tirreno-Adriatico, a Gualdo Tadino capolavoro in volata di Van der Poel -