Theo Hernandez e l’aneddoto su Ibrahimovic | “Dove vai con quei 90 kg?”

Advertising

PietroMazzara : Theo #Hernandez nemmeno in panchina. Il terzino non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese @MilanNewsit - sportli26181512 : Theo Hernandez: 'Scudetto? È tutto aperto. Lotteremo fino alla fine': Intervistato da Sportweek, Theo Hernandez, tr… - MilanNewsit : Theo Hernandez: 'Scudetto? È tutto aperto. Lotteremo fino alla fine' - PianetaMilan : .@TheoHernandez e l'aneddoto su @Ibra_official: 'Dove vai con quei 90 kg?' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Angelredblack1 : 'Theo è molto determinato ed egocentrico.Vuole comandare ma è buonissimo'.Zoe Cristofoli 'Il campionato è ancora ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek: queste le parole dell'esterno del ...... dove Pioli potrebbe dare di nuovo fiducia a Tomori, in vantaggio su Romagnoli, per formare la coppia al centro con Kjaer: sull'esterno è sicuro della titolarità Calabria, ma non, in ...Theo Hernandez è stato sicuramente uno dei colpi di mercato più riusciti del Milan negli ultimi anni. 20 milioni di euro ben investiti per acquistarlo dal Real Madrid. Adesso ...Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nel 4-2-3-1 di Pioli recupereranno Theo Hernandez in difesa e Hakan Calhanoglu alle spalle di Rafael Leao, ma permangono tre dubbi sui rientri di Ante ...