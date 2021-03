Si stringe sul decreto Sostegni, slitta la dichiarazione precompilata (Di domenica 14 marzo 2021) Il Covid riscrive ancora una volta il calendario del fisco: mentre la maggioranza cerca la quadra su tasse e cartelle, il Mef fa sapere che con il prossimo decreto Sostegni arriver anche uno ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 14 marzo 2021) Il Covid riscrive ancora una volta il calendario del fisco: mentre la maggioranza cerca la quadra su tasse e cartelle, il Mef fa sapere che con il prossimoarriver anche uno ...

Ultime Notizie dalla rete : stringe sul Si stringe sul decreto Sostegni, slitta la dichiarazione precompilata Il tema sul tavolo, assicurano fonti parlamentari, insieme all ipotesi di usare il fondo da 5,3 miliardi istituito con il Ristori quater proprio per cancellare le tasse sospese alle imprese pi in ...

Abc Solettificio Manetti si impone su Pallacanestro 2000 Prato: vittoria al PalaBetti Prato stringe le maglie difensive e, spinto da Magni e Danesi in attacco, piazza un contro break di ...offensivo sblocca i suoi quando parte l'ultimo minuto (18 - 15) finchè la frazione si chiude sul ...

Test F1 in Bahrein. Ferrari il motore c'è, i dubbi sono sul telaio. Leclerc fra fiducia e avvisi Caratteristiche che non appartengono alla Ferrari più recente, alle prese con un faticoso inseguimento. La Rossa è concentrata su stessa più che su gli avversari, per cercare di risolvere i cronici pr ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e dove vederla. Leao titolare, è il vice Ibra Vincere servirebbe però anche per stare col fiato sul collo all’Inter, che corre forte, già, ma non si sa mai. Sono punti che pesano. Nella grande notte di Old Trafford, con quel pareggio che ai ...

