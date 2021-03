Semplici | “Troveremo una Juve arrabbiata | ma vogliamo dare seguito alle ultime prestazioni”

(Di sabato 13 marzo 2021) Vigilia di Cagliari-ntus, gara complicatissima che metterà alla prova i rossoblù, che vengono da tre risultati utili consecutivi contro lantus, appena uscita dalla Champions. Il tecnico dei sardi, Leonardoha parlato in conferenza stampa per presentare la gara ai media: “ntus? Troviamo una squadra forte, che ha la miglior rosa del campionato, si è un po’ attardata rispettoprime posizioni, dispiace sia uscita dalla Champions.una squadra, noi dobbiamo scendere in campo percontinuità, siamo convinti di poter mettere in difficoltà la. Si deve scendere in campo con tanta convinzione e personalità, se ...

Ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire ma dovremo farlo da squadra', ha esordito. '... 'una squadra arrabbiata, giochiamo per cercare il risultato: sappiamo chi abbiamo di ...Vediamo delle soluzioni,ed a costo zero, per migliorare il rapporto con i propri occhiali. Con questo trucchetto vedremo meglio e, con un po' di fortuna,gli occhiali in un batter ...Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro la Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A ...Domani pomeriggio la sfida alla Vecchia Signora, reduce dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Porto Al Sardegna Arena arriva la Juventus. Sarà un avversario ferito, o carico ...