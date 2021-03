Sassuolo-Verona 3-2 | un copione che recita bel calcio

(Di sabato 13 marzo 2021) Iltorna alla vittoria grazie al gol di Traore. Ilvola con i suoi esterni che si trovano a memoria, ma pecca di disattenzione Tecnica, velocità e organizzazione: tre parole che definiscono, una delle partite più belle in Serie A. Ildel match non delude le aspettative, con le due squadre che si dividono bene il campo. Gli emiliani passano in vantaggio dopo quattro minuti con Locatelli, che con un destro a giro deposita in rete su appoggio di Defrel. I primi quindici minuti vedono unmeglio organizzato, compatto in 30 metri e con un gioco corale e a memoria. Ilpunta la verticalità di Lasagna per cercare di scavalcare la difesa alta rivale. I migliori uomini di Juric sono gli esterni che creano spesso ...

Ci si aspettava una partita aperta e spettacolare e le due squadre non hanno disatteso le aspettative. La sfida delle 15 traè valsa l'ottavo posto della classifica di Serie A: De Zerbi lo ha soffiato a Juric vincendo 3 - 2 grazie al gol decisivo di Traorè , che ha portato per la terza ed ultima volta in ...Finisce 3 - 2 per il, alla quarta vittoria casalinga dell'anno, che così batte ilscavalcandolo in classifica all'ottavo posto. Dopo 3' la squadra di De Zerbi passa in vantaggio con un gran gol di ...Gli uomini del Sassuolo vengono ripresi due volte dai gialloblu, ma all'81' riescono a trovare la vittoria grazie a Traorè ...Gara ricca di gol che ha visto il Sassuolo imporsi per 3-2 contro l’Hellas Verona. Padroni di casa subito in vantaggio dopo quattro minuti con Locatelli, ma gli ospiti hanno trovato il gol del ...