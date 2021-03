Ricette Benedetta Rossi: tagliatelle fatte a mano con ragù veloce (Di sabato 13 marzo 2021) La ricetta delle tagliatelle fatte a mano con ragù veloce, la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi. Un primo piatto che è un classico per il pranzo della domenica. Benedetta Rossi racconta che è stata Rosina ad insegnarle come si fa la pasta fatta in casa. La famosa food blogger mostra tutti i passaggi nel dettaglio per fare non solo un ottimo impasto ma soprattutto come si stende bene la sfoglia, ma non è molto semplice. Un ragù cotto velocemente grazie alla pentola che usiamo, deve essere molto larga così il liquido evapora velocemente e bastano solo 20 minuti di cottura, ma se abbiamo tempo proseguiamo con la cottura coprendo la pentola. Ecco dalle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 marzo 2021) La ricetta dellecon, la ricetta dida Fatto in casa per voi. Un primo piatto che è un classico per il pranzo della domenica.racconta che è stata Rosina ad insegnarle come si fa la pasta fatta in casa. La famosa food blogger mostra tutti i passaggi nel dettaglio per fare non solo un ottimo impasto ma soprattutto come si stende bene la sfoglia, ma non è molto semplice. Uncottomente grazie alla pentola che usiamo, deve essere molto larga così il liquido evaporamente e bastano solo 20 minuti di cottura, ma se abbiamo tempo proseguiamo con la cottura coprendo la pentola. Ecco dalle ...

Advertising

fainformazione : VIDEO - Mattonella della Nonna - Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta 'Se c’è una cosa che mi diverte e mi… - fainfocultura : VIDEO - Mattonella della Nonna - Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta 'Se c’è una cosa che mi diverte e mi… - ryukwantsapples : @hgoldensoul certo! io ho utilizzato questa ricetta, spero ne sarai soddisfatt* anche tu ?? - namewasgiorgia : @sunnyxfcx_ @cardiopatyna Sta guardando le ricette di Giallo Zafferano o di Benedetta, fatto in casa per voi - Elisabetta82 : @dario_head Io faccio prima e non guardo più la TV ormai da un sacco di tempo. A parte Sanremo, i tg, lo sport, Mon… -