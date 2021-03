Protesta shock ai Premi César, attrice nuda sul palco a supporto dei lavoratori dello spettacolo (Di sabato 13 marzo 2021) Ai Premi Cesar, l'equivalente francese degli Oscar, vince la commedia amara 'Addio idioti' del regista Albert Dupontel. A rubare la scena però è la Protesta dell'attrice Corinne Masiero , che per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) AiCesar, l'equivalente francese degli Oscar, vince la commedia amara 'Addio idioti' del regista Albert Dupontel. A rubare la scena però è ladell'Corinne Masiero , che per ...

