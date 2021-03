Napoli, l’ex Llorente: “Qualcuno pensava che fossi finito, non è così” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La nuova vita di Fernando Llorente, il Re Leone, è stata rivitalizzata dal gol con la sua nuova maglia, quella dell’Udinese, contro il Sassuolo. Una rete che ha permesso di dire al calcio intero che può ancora dare qualcosa di importante al calcio. Queste le parole di Llorente a tuttosport: “Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mi voglio più fermare. Spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa. A Udine mi sento come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. Non avvertire fiducia, fa male. Io spero di segnare in tutte le partite, non mi pongo limiti. Voglio dimostrare che non ero già finito come forse pensava Qualcuno. A me piace guardare avanti, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La nuova vita di Fernando, il Re Leone, è stata rivitalizzata dal gol con la sua nuova maglia, quella dell’Udinese, contro il Sassuolo. Una rete che ha permesso di dire al calcio intero che può ancora dare qualcosa di importante al calcio. Queste le parole dia tuttosport: “Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mi voglio più fermare. Spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa. A Udine mi sento come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. Non avvertire fiducia, fa male. Io spero di segnare in tutte le partite, non mi pongo limiti. Voglio dimostrare che non ero giàcome forse. A me piace guardare avanti, il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, l'ex Llorente: 'Qualcuno pensava che fossi finito, non è così' ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Per la prossima stagione punterei su Meret, mi auguro che Gattuso resti, altrimenti De Zerbi, per quello… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Per la prossima stagione punterei su Meret, mi auguro che Gattuso resti, altrimenti De Zerbi, per quello… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Per la prossima stagione punterei su Meret, mi auguro che Gattuso resti, altrimenti De Zerbi, per quello… - pippo061 : #MilanNapoli Leggo che Donati, ex rossonero, pontifica che il Napoli è favorito sul Milan. Scusate l’espressione, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ex Gli osanna per i leader. Quella devozione di troppo per chi è al potere Corriere della Sera